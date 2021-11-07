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'Bir Adam Yaratmak' oyunu AKM'de sahnelendi

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Adam Yaratmak" adlı oyunu sahnelendi.

'Bir Adam Yaratmak' oyunu AKM'de sahnelendi

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı, Osman Nuri Ercan'ın rejisörlüğünü üstlendiği 2 perdelik oyun 1 saat 40 dakika sürdü.

Gösterim öncesindee açıklama yapan İstanbul Devlet Tiyatroları (İDT) Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AKM'de çok büyük bir heyecan ve keyifle sezonu açtıklarını, "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun ardından Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği "Bir Adam Yaratmak" ile devam ettiklerini söyledi.

Karslıoğlu, bundan sonra da "Bizim Yunus", "Cimri", "Profesyonel", "Hırçın Kız" ve "Anna Karenina" oyunlarının AKM'nin tiyatro salonunda izleyiciyle buluşacağı bilgisini vererek, "Seyirciler de çok mutlular, onlar da bizim kadar heyecanlılar. Çok büyük bir ilgi var." dedi.

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