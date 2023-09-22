Binlerce Müziksever mor ve ötesi Senfonik Konserinde Buluştu!

Yirmi yıl boyunca birçok kültleşmiş albüm ve sayısız tekli yayınlayan, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yüzlerce canlı performans sergileyen, Türkiye’nin öncü rock gruplarından mor ve ötesi’nin eşsiz sahnesine, Zorlu PSM’nin 11.sezonun açılış etkinliği olan konserde, ‘Daha Mutlu Olamam’, ‘Bir Derdim Var’, ‘Cambaz’, ‘Oyunbozan’ başta olmak üzere efsaneleşen şarkılarının yanı sıra 'Sirenler’ albümünden ‘Dünyaya Bedel’ ve ‘Adamın Dibi’ eserlerinin de ilk defa senfonik versiyonlarına Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti.