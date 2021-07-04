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Binlerce kamp ve karavan tutkunu İzmir'de buluştu

Binlerce kamp ve karavan tutkunu İzmir'de buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi 3 gün boyunca Kamp Karavan Outdoor Festivali'nin katılımcılarını ağırladı.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı 65 bin metrekarelik kamp alanında keyifli, eğlendirici, eğitici, öğretici etkinlikler düzenlendi.

Urla Kamp Karavan Outdoor Festivali'nde, amatör ve profesyonel kampçılar için kamp malzemeleri, ekipman ve aksesuarlarının satış ve kiralama hizmeti veren firmalar stant açtı.

SNS Fuarcılık Sorumlu Müdürü Saruhan Simsaroğlu, , özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karavanlara ilginin arttığını söyledi.

Toplu etkinliklere ara verildiği dönemde böyle bir festival projesi fikrinin ortaya çıktığını belirten Simsaroğlu, "Türkiye'de genel ortalamaya baktığımız zaman Avrupa'ya ya da Amerika'ya göre karavan, outdoor yaşam oldukça geride. Buradan yola çıkarak özellikle outdoor karavan sektörünün kapalı fuar alanlarında değil de kullanıldığı alanlarda bir proje üretmek istedik. O yüzden Urla'da doğada olmayı seçtik." dedi.

Simsaroğlu, sektörün öncülerinden 85 civarında firmanın festivalde yer aldığını anlattı.

Ziyaretçilerin ürünleri tanıyabildiği, bilgi alabildiği, deneyimlerini diğer doğaseverlerle paylaşabildiği bir ortam oluştuğunu dile getiren Simsaroğlu, "Çıkış noktamız buydu. Çünkü outdoor yaşam deneyimleyerek öğrenilmesi çok zor bir şey. Deneyimlemiş kişilerden dinlemek daha doğru bir yola sokabiliyor." diye konuştu.

Simsaroğlu, festivali gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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GİT FESTKampKaravanKaravan FestivaliOutdoorSNS Fuarcılık Sorumlu Müdürü Saruhan Simsaroğlu
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