Bin Yıl Oyunu: 28 Şubat Dönemini Sahneleyen Yeni Eser

İstanbul'da gerçekleştirilen bu özel etkinlik, Tiyatro Ankebut'un en yeni eseri "Bin Yıl"ın prömiyerini sunarak, izleyicilere 28 Şubat dönemini başka bir bakış açısıyla sunmayı hedefledi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Bu olağanüstü oyun, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Etkinlikte, edebiyat ve sanat çevresinden birçok değerli isim yanı sıra tiyatro meraklıları da hazır bulundu.

Oyun Ekibi ve Rol Dağılımı

Nurdan Albamya'nın yazdığı bu başyapıtta yönetmen koltuğunda Yunus Emre Obut oturuyor. Başarılı oyuncular Cengiz Gül, İslam Çamyar, Kamil Özkaynak ve Kemalettin Caymaz da bu eserde boy gösteriyor.

28 Şubat Panoraması ve Özgün Yorum

Eserin yaratıcısı Nurdan Albamya, "Bin Yıl"ın 28 Şubat döneminin geniş bir panoramasını sunduğunu belirtti. Genç kuşaklara bu tarihi dönemi tanıtmak ve yaşanılan zorluklara dikkat çekmek amacıyla kaleme alındığını vurguladı.

Sanatın Gücüyle Yaşananları Anlatmak

Albamya, sanatın yaşanılanları aktarmanın en etkili yolu olduğunu ifade ederek, "Bizim amacımız yaşadığımız tarihleri sanat aracılığıyla anlatmaktır" dedi. "Bin Yıl" oyununun, 28 Şubat hakkında sahneye taşınan ilk kara komedi eseri olduğunu da belirtti.

Geleceğin Projeleri ve Kadın Enerjisi

Tiyatro Ankebut'un gelecekteki planları arasında, sadece kadınlar için sahnelenecek ve tüm ekibin kadınlardan oluşacağı bir oyun da var.

Tarihin Acısını Sanatla Anlamak

Oyuncu Kamil Özkaynak, tarihi olayları sahneye taşımanın toplumsal bilinci artırdığını belirtti. Türk toplumu için 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi tarihlerin büyük bir öneme sahip olduğuna değindi. Özkaynak, "Sanat, yaşanılanları aktarmanın en güçlü yolu" diyerek duygularını paylaştı.

Özkaynak, "Bin Yıl"ın acıları mizahi bir dille işlediğini belirtti. Oyunun hazırlık sürecinin kendileri için duygu yüklü geçtiğini ve seyircinin de bu duyguları hissetmesini umduğunu ekledi.