Bilge Nihan ses rengiyle fark yaratacak

Bilge Nihan, müzikal kariyerinin en değerli projesi olarak değerlendirdiği “Kör Nokta” şarkısı ile 2 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

Şarkının sözleri, Bilge Nihan & Emre Olgun imzası taşırken müziğini, Emre Olgun & Cüneyt Yamaner, düzenlemesini ise Cüneyt Yamaner üstlendi.

Son dönemin en başarılı kadın seslerinden olan Bilge Nihan, çıplak sesinin ön planda olduğu ve cesaretiyle ilham verecek tarzda seslendirdiği yeni şarkısıyla dijital müzik listelerinin en üst basamaklarını zorlayacak...

Başarılı müzisyen; yeni şarkısıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti:

“Müzikal kariyerimde çok uzun yıllar sonra benim için bir ilk gerçekleşti... Yeni şarkımın sözlerinde benim de hikayelerim vardı size anlatacak... Her detayını, her kelimesini en saf haliyle, ilmek ilmek yaşayarak, tecrübe ederek ve hissederek anlatmaya çalıştım... Anlayacağınız şarkı yazmakla ilgili tüm zincirlerimi kırarak ilk kez kendi yazdığım şarkımı seslendirdim. Farklı yeteneklerimi keşfederek, tüm ruhumda hissederek ve sesimin en geniş aralıklarını tam anlamıyla yansıtarak yayınladığım bir şarkı 'Kör Nokta…’ Dilerim ki aynı duygulardan geçmiştir yolumuz.”

Fark yaratan tarzının ön planda olduğu ve büyüleyici sesiyle harmanlanan etkileyici klibini ise başarılı sanatçı ve müzisyen arkadaşı Bahadır Tatlıöz çekti. Klip, Bodrum'un incisi Gümüşlük sahilinde kalabalık bir ekip eşliğinde çekildi.

“Kör Nokta” Bemol Dokuz Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Bilge Nihan Youtube kanalında yayında