Bilge Nihan coştu, coşturdu
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Ses rengi ve güzelliğinin yanı sıra başarılı performansları ile uzun yıllardır sahnelerden inmeyen Bilge Nihan, hafta sonu İf Performance sahnesinde Eskişehirlileri coşturdu.
Bilge Nihan’ın eğlenceli ve eşsiz repertuvarına eşlik eden dans şovları ve sürprizleri de gece boyunca dinleyicisini büyüledi.
Güzel sesiyle kendine hayran bırakan başarılı sanatçı; adına inat eskidikçe daha da güzelleşen Eskişehir’e, usta notalarıyla yıl boyunca renk katmaya devam edecek.
Aynı sahnede muhteşem bir ekip olan ve birlikte 2. yılını kutlayan Bilge Nihan & Retro Orkestrası her Cumartesi İf Performance Hall Eskişehir’de sahne alıyır ve dinleyenlerini coşturuyor.
Kültür-sanat