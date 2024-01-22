Bilge Nihan coştu, coşturdu

Bilge Nihan’ın eğlenceli ve eşsiz repertuvarına eşlik eden dans şovları ve sürprizleri de gece boyunca dinleyicisini büyüledi.

Güzel sesiyle kendine hayran bırakan başarılı sanatçı; adına inat eskidikçe daha da güzelleşen Eskişehir’e, usta notalarıyla yıl boyunca renk katmaya devam edecek.

Aynı sahnede muhteşem bir ekip olan ve birlikte 2. yılını kutlayan Bilge Nihan & Retro Orkestrası her Cumartesi İf Performance Hall Eskişehir’de sahne alıyır ve dinleyenlerini coşturuyor.