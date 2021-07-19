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Bilecik'te ilçe halkı toplu mezarlık ziyareti geleneğini sürdürüyor

Bilecik'te ilçe halkı toplu mezarlık ziyareti geleneğini sürdürüyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıllardır dini bayramlarda vatandaşlar toplu halde mezarlık ziyareti yapıyor.

İkindi namazı sonrası toplanan cemaat, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüdü.

Dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından vatandaşlar yakınlarının kabirlerinin bakımını yaparak geleneği sürdürdü.

Etkinliğe yüzlerce ilçe sakini ile katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, kabir ziyaretinin insanlara ahireti hatırlattığını söyledi.

Dini bayramlardaki bu geleneği geçen yıl ve bu sene Ramazan Bayramı'nda salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini anlatan Tekin, "Bu yıl çok güzel bir katılımla İlçe Müftülüğümüz ve din görevlilerimizin katkılarıyla dualarımızı yaptık. Ramazan Bayramlarında toplu mezarlık ziyaretimiz, bayram namazının ardından gerçekleşiyor. Kurban Bayramlarında ise arife günü ikindi namazı sonrası mezarlığı ziyaret ederek ecdadımızın kabirleri başında dua ediyoruz." diye konuştu.


Anahtar Kelimeler:
GelenekKabirKurban BayramıMezarlıkZiyaret
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