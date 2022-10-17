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Beyşehir Gölü'nde keşfedilen tarihi yapılar su altı arkeologları tarafından inceleniyor

Beyşehir Gölü'nün batı kıyısındaki Kubadabad Saray Külliyesi kazılarında dronla yapılan belgeleme çalışmaları sırasında bulunan, göl kıyısından yaklaşık 100 metre açıktaki bina kalıntıları için inceleme başlatıldı.

KÜLTÜR-SANAT 17.10.2022, 13:36
Beyşehir Gölü'nde keşfedilen tarihi yapılar su altı arkeologları tarafından inceleniyor

Kubadabad Saray Külliyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken, , Beyşehir Gölü ve çevresinin Neolitik Çağ'dan itibaren Kalkolitik, Tunç ve Demir çağlarında yerleşmelere sahne olduğunu söyledi.

Bu yerleşmelerin bir kısmının su altında kaldığına değinen Çeken, Kubadabad Saray Külliyesi kazı çalışmalarına su altı araştırmalarını da eklediklerini dile getirdi.

Su altındaki görüşün az olması nedeniyle çalışmaların bu yıl başladığını aktaran Çeken, "Göl yatağının kenarında, bu su çekilen alanlarda tarım arazileri sebebiyle yerleşmeler olmuş. Bu süreçte muhtemelen Kubadabad Saray Külliyesi'nin sahilinde, kıyısında yer alan kalıntıların da bu uzun süreli çekilmeler sırasında inşa edildiğini düşünüyoruz." dedi.

Bu bina kalıntılarının kuzeye doğru kıyı şeridi boyunca devam ettiğini anlatan Çeken, Helenistik Döneme ait kalıntıların bulunduğu Mındıras Yarımadası'ndaki büyük liman kalıntılarıyla bağlantılı yapıların söz konusu olduğunu kaydetti.

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