Beyoğlu'nda festival coşkusu sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 Ağustos’ta Nevşehir Kapadokya’da başlayıp, ardından Trabzon’da Sümela, Erzurum’da Palandöken, Çanakkale’de Troya, Gaziantep’te GastroAntep ve Ankara’da Başkent Kültür Yolu’nun yanı sıra Konya’da Mistik Müzik Festivali’nin ardından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 8. durağı İstanbul oldu. 30 Eylül’de başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 15 Ekim’de sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin çıkış noktası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Türkiye’ye uluslararası bir kültür-sanat markası kazandırmak için başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2021 yılında İstanbul Beyoğlu’nda başladı. Bu yıl, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adı altında 11 farklı şehri kapsayan, 500’den fazla mekanda, 30 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 4.000’den fazla etkinliğin planlandığı yaklaşık 100 günlük festival maratonundaki sekizinci durak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 15 Ekim’e kadar devam edecek.

GÖRKEMLİ ETKİNLİKLER

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılışı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin görkemli temsiliyle gerçekleşti. Solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerin karşısına çıkan İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin imza attığı gösterinin orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yaptı. Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın kendisiyle bütünleşmiş türküleri, aslına uygun şekilde uyarlanarak senfoni orkestrası icrasında ve özel koreografilerle hazırlanmış danslar eşliğinde şef Eray İnal yönetiminde, Türk halk müziği solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray tarafından 3 Ekim Salı (bugün) 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Kerem Görsev Quartet konseri de yine festival kapsamında 4 Ekim Çarşamba 20.00’de cazseverlerinin beğenisine sunulacak. Görsev’e davulda Can Kozlu, kontrbasta Volkan Hürsever, saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek. Ayrıca 4-8 Ekim tarihleri arasında sanatçı Garip Ay ile Ebru Mapping gösterisi her gün saat 19.15’te Tophane Meydan Çeşmesi’nde meraklılarıyla buluşacak.

ÜNLÜ İSİMLER AÇIKHAVA KONSERLERİYLE FESTİVALE RENK KATIYOR

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne Türk pop müziğinin ünlü isimleri sahneye çıkıyor. Organizasyon kapsamında Mehmet Erdem&Rubato, Gece Yolcuları, Anadolu Ateşi gruplarının yanı sıra Ekin Uzunlar, Emre Altuğ ve Bengü sahneye çıktı. Bu akşam (3 Ekim) ise Galataport İstanbul sahnesinde ise Simge olacak. Ardından Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Berkay, Ziynet Sali, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Manga ve Fatma Turgut gibi isimler Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda ve AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde izleyenlere keyifli saatler yaşatacak. Festival süresince ziyaretçiler, pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün son dönemin en beğenilen filmlerini açık havada izleyecek. Festival boyunca pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılacak özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İSTANBUL’A GELİYOR

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dünya müziğinin önde gelen isimleri AKM’de sahneye çıkacak. Babası ünlü kemancı Tibor Varga'dan 4 yaşında aldığı keman eğitimi ile müzik kariyerine başlayan, Almanya ve Fransa'daki birçok orkestranın şefliğini üstlenen Gilbert Varga, 7 Ekim Cumartesi saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak. Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu protest sanatçı besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi 10 Ekim Salı saat 20.00’de sahnede olacak. 240 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat topluluklarından biri olan Mariinsky Orkestrası, Şef Valery Gergiev yönetiminde ilk defa AKM’nin yenilenen binasında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 11 Ekim Çarşamba 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıkmaya hazırlanıyor. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda, Afrika’nın Divası olarak bilinen Benin asıllı Anqelique Kidjo ve folk müzik alanında başarılı şarkılara imza atan Riff Cohen’in 5. Uluslararası İstanbul Halk Müzikleri Festivali kapsamında 11 Ekim Çarşamba saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda olacak. Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin ise 14 Ekim Cumartesi saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda, sevenlerinin karşısına çıkacak.

OPERA VE MÜZİKAL MARATONU DEVAM EDİYOR

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda; “La Bayadère” balesi ve Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan “Faust” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ekim Perşembe saat 20.00’de sahnelenecek. “Rigoletto” operası 6 Ekim Cuma 20.00’de Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından yine AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sergilenecek. Şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek sevilen şarkılardan oluşan “Akdeniz Esintisi”, 7 Ekim Cumartesi saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda seyirci karşısına çıkacak. İzleyicilerini, ihtilal öncesi 1905 Çarlık Rusyası dünyasına götüren “Damdaki Kemancı” müzikali ise 8 Ekim Pazar günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yine Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak. Klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak yepyeni bir anlam kazanan iki perdelik “Carmen” balesi ise Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Ekim Pazar 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye konacak.

STAR WARS HAYRANLARI TAKİPTE

Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden “Star Wars” hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'ne konuk oluyor. 40 yıl boyunca bir araya getirilen 600’den fazla parçadan oluşan hayran koleksiyonu, 1 Ekim tarihinden itibaren Star Wars evrenini sergiye taşımaya başladı. İlk serisi 1977 yılında yayınlanan Star Wars yapımları ile paralel olarak ilerleyen “Galaksinin Fanları” Sergisi, 40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeriyor. Sergi, 600’den fazla parçayı Star Wars evreninin içine çeken çok yönlü anlatımı ile ortaya koyuyor. Orijinal ürünlerin yanı sıra yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası sergileniyor.

BEYOĞLU BOYUNCA SERGİLER GEZİLEBİLECEK

İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde “Artı 700, Hat ve Kaligrafik Eğilimler”, Osman Hamdi Bey ve Güzel Sanatlar Akademisi “Hat Koleksiyonu” sergileri, Akbank Sanat’ta Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, AKM Galeri’de “Yüz’de Yüz Birlikte Var Olmak” isimli sergi festival boyunca ziyaret edilebiliyor.

RAMİ KÜTÜPHANESİ’NDE ÖZEL ETKİNLİKLER

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali mekanlarından biri de Rami Kütüphanesi... Anadolu Ârifleri Ve Âlimleri Yazma Eser Sergisi, Birvaktile Sergisi, “Geleneği Korumak” Ebru, Minyatür, Hüsn’i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı ve geleneksel el sanatlarına yönelik birçok atölye çalışması Rami Kütüphanesi’nde yer alıyor.