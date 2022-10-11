Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nden “Hırçın Kız” geçti

7’den 70’e herkesi kapsayan 1000’den fazla etkinlikle süren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, toplumu kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında William Shakespeare’in erken dönem komedilerinden Hırçın Kız oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda seyircilerle buluştu. Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen oyun, Yücel Erten’in rejisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyun, seyircilerden tam not aldı.

Stacey Kent’ten caz ziyafeti

Festival kapsamında dünyanın en iyi caz vokalistlerinden Stacey Kent, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlere enfes bir caz ziyafeti yaşattı. Kent, “Songs From Other Places” albümündeki şarkılarının yanı sıra eski kayıtlarını ve daha kaydını yapmadığı yeni şarkılarını Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverler için söyledi. Sanatçı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Meydanlar dansa doydu, kukla gösterisi neşe kattı

Festival ruhu sadece salonlarda değil Beyoğlu’nun sokaklarında da yaşandı. Fransız Kültür Merkezi önünde Özbek dansları, Odakule Meydanı’nda Orta Asya dansları, Taksim Meydanı’nda Swing dansları gösterisi, her yaştan insana festival coşkusunu hissettirdi. Tarık Zafer Tunaya Açık Hava Sahnesi’nde Çekya’nın “Büyülü Kent Prag” kukla gösterisi hem çocukları hem yetişkinleri farklı dünyalara götürdü. Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi’nde ise Koray Avcı’nın şarkılarına eşlik eden müzikseverler festivalin tadını doyasıya çıkardı.