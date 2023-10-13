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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Mariinsky rüzgarı

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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Mariinsky rüzgarı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan, 100 günde 11 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin en özel duraklarından biri olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Mariinsky rüzgarı esti.

240 yıllık köklü tarihi ile dünyanın en önde gelen sanat kurumlarından biri olan, Mariinsky Orkestrası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Efsanevi şef Valery Gergiev’in yönetimindeki orkestra, 8 Ekim’de Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu, 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO Ada Ankara’da ve 11 Ekim’de (dün akşam) Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonunda konser verdi. Binlerce kişiden oluşan dev sanatçı kadrosu ile dünyanın en büyük opera ve bale oluşumlarından biri olan Mariinsky Theatre’ın ödüllü orkestrası, AKM seyircisi tarafından ayakta alkışlandı. Tchaikovsky’nin Fındıkkıran Bale Süitleri’nden seçmeler ve 6. Senfoni’nin seslendirildiği konserde, Valery Gergiev’in özel isteği üzerine 6. Senfoni, 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına ithaf edildi.

Beninli şarkıcı Angelique Kidjo, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde

Beninli şarkıcı Angelique Kidjo da önceki akşam Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altındaki 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nde AKM Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Konserine ‘Crosseyed and Painless’ şarkısıyla başlayan Kidjo, "Buraya yeniden gelmekten çok mutluyum. Sabah çok iyi bir Türk kahvaltısı yaptım. İstanbul’da dolaştım, çok beğendim. Bu harika şehri keşfettim" dedi. Kidjo, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı ve tüm şarkılarında dans etti.

Festival kapsamında aynı saatlerde Galataport İstanbul’da Göksel sahnedeydi. Grand Pera Emek Sahnesi’nde ise “Kent Şarkıları” konseri vardı.

PERA MÜZESİ’NDE DÖRT SERGİ BİRDEN

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin en dikkat çeken noktalarından birisi de Pera Müzesi. Festival ziyaretçileri Pera Müzesi’nde dört sergiyi birden gezebiliyor. ‘Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar’, ‘Ağırlık ve Ölçü Sanatı’, ‘Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni’ ve ‘Osman Hamdi Bey’ sergisi Pera Müzesi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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