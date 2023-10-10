Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Faust rüzgarı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı adlı eserinden Fransız Charles Gounod'nun bestelediği "Faust" operası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneledi. Görsel ve müzikal olarak büyüleyici bir deneyim sunan temsil, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen eserin librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre'ye ait. Kasvetli ve karanlık odasında gençliğinin özlemini duyan ihtiyar doktor Faust'u konu eden eseri Recep Ayyılmaz sahneye koydu. Eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Temsilde Faust rolünü Hüseyin Likos, Marguerite rolünü Ayten Telek Méphistophélès rolünü Gökhan Ürben, Valentin rolünü Alper Göçeri, Siébel rolünü E. Tuğba Tekışık, Wagner rolünü Burak Kul, Marthe rolünü Neslişah Pekin üstlendi. Koreografisi Beyhan Murphy’e ait eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yaptığı, dramatik bir yapıya ve çarpıcı görselliğe sahip olan “Faust”, görkemiyle göz doldurdu. Eser, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü tekrar, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.

Festival kapsamında aynı saatlerde Galataport İstanbul sahnesinde pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali sahnedeydi. Taksim Camii Kültür Merkezi’nde ise Hasan Akıntaş’ın ud taksimi musiki dinletisi vardı.

SİNEMA GÖSTERİMLERİ VE SÖYLEŞİLER

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sinema gösterimleri ve söyleşiler de hız kesmeden devam etti. Önceki akşam AKM Açık Hava Sahnesi’nde “Peter Rabbit: Kaçak Tavşan”, AKM Yeşilçam Sineması’nda “Küçük Dünyam” film gösterimi yapıldı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda ise “Coşkun Aral Lezzet Durakları” film gösterimi vardı. AKM Kütüphanesi’nde ise “Balkan Naci İslimyeli’nin İzinden” söyleşisi gerçekleşti. Etkinlikte Günseli Kato moderatörlüğünde; Bedri Baykam, Prof. Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Eva Şarlak, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Lale Müldür gibi isimler konuşma yaptı.