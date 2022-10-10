Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde çocukların opera keyfi

1 Ekim’den bu yana operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere pek çok etkinliğe sahne olan festival, çocuklara yönelik etkinlikleriyle de öne çıkıyor. Festival kapsamında, Mozart’ın en sevilen eserlerinden Sihirli Flüt Operası’ndan ilhamla kurgulanan Papagenolar, AKM Tiyatro Salonu’nda çocuklarla buluştu. Papagenolar ailesi, Caner Akın'ın rejisörlüğünde ve Umut Kosman yönetimindeki Symphonista Oda Orkestrası eşliğinde çocuklara operanın en eğlenceli halini sundu. Çocuklar da doğa ve insan sevginin işlendiği operada, kendilerini müziğin, şarkıların ve dansın ritmine kaptırıp, gösterinin tadını çıkardılar.

AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde her gün farklı bir etkinlik

Festival kapsamında AKM Çocuk Sanat Merkezi de her gün birbirinden farklı etkinliklerle çocukları ağırlıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki “Küpten Küreye” etkinliğine katılan çocuklar, duvar blok örme tekniğini ve yapısal teknolojisini deneyimleyip, AKM’nin ikonik küresinin modelini ürettiler. Çocuklar, “AKM’deki Sahnem” etkinliğinde de kendi tasarladıkları bir hikâyeden yola çıkarak, gölge tiyatrosu performansı ortaya koydular. Diğer yandan AKM Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’nda “Soul” filmi çocuklarla buluştu. Tarık Zafer Tunaya Açık Hava Sahnesi’nde Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun yorumuyla “Kurbağa Prens” tiyatro gösterimi yapılırken, sevilen çizgi film karakteri “Akıllı Tavşan Momo” Taksim Meydanı’nda çocukların neşesini katladı.

Festivalde Paco Pena ile flamenko rüzgârı esti

40 yıldan uzun bir zamana yayılan kariyeriyle günümüzün en büyük flamenko gitarist ve bestecilerinden biri olarak kabul edilen Paco Pena, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda flamenko rüzgârı estirdi. Dansçı, gitarist ve şarkıcılardan oluşan topluluğu ile tüm dünyada büyük ilgi gören Paco Pena & Friends, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ndeki heyecan verici performansıyla ayakta alkışlandı.

Grand Pera Emek Sahnesi’nde Aslı Hünel, AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde Ekin Uzunlar, Şişhane Meydan Açıkhava Sahnesi’nde Fettah Can, Galataport Meydan Açıkhava Sahnesi’nde ise Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ise müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.