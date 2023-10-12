Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Anlamlı Konser

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan, 100 günde 11 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin en özel duraklarından biri olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde sahneye çıkan Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi hayranlarını duygulandırdı.

EMEL MATHLOUTHİ VE YAVUZ BİNGÖL DÜETİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 5. İstanbul Uluslarası Halk Müzikleri Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi sahneye çıktı. Mathlouthi’ye halk müziği sanatçımız Yavuz Bingöl de eşlik etti. İkili, “Holm” ve “Sarı Gelin” şarkılarında birlikte düet yaptı. Düetin ardından Mathlouthi, “Kaddesh” adlı şarkısını seslendirmeden önce Türkçe konuştu ve “Bu şarkıyı Gazze için söylüyorum” dedi. Salonda tezahürat ve kuvvetli alkış koptu. Emel Mathlouthi’nin konserin kapanış şarkısı ise Filistin için yazdığı “Naci En Palestina” şarkısı oldu.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVAL’İNE ÖZEL TİYATRO OYUNU YAZDI

Beyoğlu Kültür Yolu festivali kapsamında önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sanatçı Ali Poyrazoğlu tarafından “Tamamla Bizi Ey Aşk” oyunu sahnelendi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Poyrazoğlu, “Geçtiğimiz sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’ oyununu oynamıştık. Hatta çok beğenildiği için iki defa daha festivalde oynamak için hazırlandık. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey’in “Bu yıl da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde sen olacaksın değil mi?” sorusu üzerine tekrar aynı oyunu oynamak istemediğim için özgün bir oyun yazmaya karar verdim ve “Tamamla Bizi Ey Aşk” oyununu yazdım. Bu nedenle bu oyun benim için özel bir anlam taşıyor” dedi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali öncesinde Gastroantep Kültür Yolu Festivali’nde de “Tamamla Bizi Ey Aşk” oyunu ile sahneye çıktıklarını ve müthiş bir kalabalığın kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Poyrazoğlu, “Kültür Yolu Festivallerinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum” diye paylaştı. Poyrazoğlu, aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi evine çok yakın olduğu için çok sık gidip geldiğini bununla beraber büyüleyici atmosferini ve mükemmel işleyişini övgüyle anlattı. Usta isim, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteriyi izlemeye gidenlerin sergileri de kaçırmamalarını önerdi. Muhteşem resim ve heykel sergileri, sanatseverleri büyüleyici bir deneyimle buluşturduğunu belirten Ali Poyrazoğlu, ardından sahneye çıkarak seyircilere unutulmaz bir oyun deneyimi yaşattı.