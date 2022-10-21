Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Anadolu Ateşi yandı

1 Ekim’den bu yana devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1000’den fazla etkinlikle sanatseverleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. 2002 yılında dünya turnesine başlayarak 106 ülkede 5000’den fazla gösteri ile 45 milyonu aşan sanatsever tarafından izlenen Anadolu Ateşi, bu kez festival kapsamında AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyicilerle buluştu. Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran yaklaşımıyla, sanatseverlere doyumsuz bir gece yaşattı. Mustafa Erdoğan’ın imzasını taşıyan gösteri, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Hülya Koçyiğit ile “Derman” filmi üzerine söyleşi

Festival kapsamında AKM Yeşilçam Sineması’nda ise Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği 1983 yapımı "Derman" filmi, başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit’in katılımıyla sinemaseverlerle buluştu. Gösterim öncesi sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan ile bir söyleşi gerçekleştiren Hülya Koçyiğit, filmin çekimleri esnasında yaşadıkları zorlukları, filmde oynadığı rolün önemini, dönemin şartlarını, çekimlere gittiğinde gördüklerini ve hissettiklerini sinemaseverlerle paylaştı. TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları” kapsamında da İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda “Çakallarla Dans” filminin yapımcısı Murat Şeker ve filmin yönetmeni Ali Tanrıverdi, sinema meraklılarıyla bir araya geldi.

Liselilerden konser

Tarık Zafer Tunaya Açık Hava Sahnesi’nde ise Özel Tarhan Koleji, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Özel Zoğrafyon Rum Lisesi ve Galatasaray Lisesi’nden öğrencilerin yer aldığı “2. Beyoğlu Genç Yetenekler Konseri”nde gençler sahne aldı. Garibaldi Sahnesi’nde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Maçın Adamı” oyunu, AKM Tiyatro Salonu’nda Yasemin Sakallıoğlu’nun oynadığı “Doğru Koca Nasıl Seçilir” oyunu, AKM Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’nda “Aile Arasında” filmi sanatseverlerle buluştu. Perdesiz gitarın en iyi temsilcilerinden Cenk Erdoğan ile Fretless Solo Project Grand Pera Emek Sahnesi’nde, Murat Dalkılıç da Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.