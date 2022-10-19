BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “GENÇLİK VE ÇOCUK BULUŞMALARI”NDA TEŞKİLAT DİZİSİNDEN OYUNCULAR GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nın etkinlik programında sinema sektörüne yönelik atölye ve söyleşilerle gençler ve çocuklar ağırlanıyor. Buluşmalar kapsamında 18 Ekim Salı günü İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda yapılan Teşkilat Dizisi Söyleşisi yoğun katılımla gerçekleşti. Sevilen oyuncular Serdar Yeğin, Seren Deniz Yalçın ve Yunus Narin’in katıldığı söyleşide gençlerin sinema sektörüyle ilgili merak ettiği sorular yanıtlandı.

“Dirayetli Olmalısınız”

Gençlerin ilerleyen dönemde oyunculuk mesleğini yapabilmeleri için tavsiyelerde bulunan Yunus Narin, “Dizi-film sektörü tamamen motivasyon gerektiriyor. İşi bırakmamalısınız. Yirmi kişi bir sınıfa başlıyorsun ama sonunda bakıyorsun ki sektörde iki kişi iş yapıyor. Dirayetli olmalısınız.” diye konuştu.

“Role Bürünmek İçgüdüsel Bir Şey”

Bir karaktere şekil vermenin incelikleri üzerine konuşan Serdar Yeğin, “Tiyatrosundan sinemasına o kadar fazla karaktere girip çıkıyoruz ki… Normale dönmek için iki katı sağlam olmalısın. Duygu benliğinden bir şey çağırarak role bürünebilirsin. Bir nevi metot da diyebilirim ama değil, içgüdüsel bir şey. Öz şu: Rol Yapma!” ifadelerini kullandı.

“Önemli Olan Tabular Karşısındaki Tavrınız”

Oyuncu Seren Deniz Yalçın da dizi-film sektörünün zorlukları ve bunların üstesinden gelebilmek için yapılacaklardan bahsederken, “Yaptığınız iş ne olursa olsun size kaşınızı kaldırtacak durumlar her zaman olacak. Sizin etik ve ahlak davranışınızın çok dışında kalan, öğrendiğiniz ve emek verip pratiğe döktüklerinizin tamamen farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Burada önemli olan ise tabular karşısında sizin nasıl durduğunuz.” diyerek gençlerin kendi karakterlerini yaratmasının önemi üzerinde durdu.

“Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nda Sipahi Dizisi Söyleşisi, Gençler İçin Senaryo Yazım Atölyesi’nde Etem Caner Karaüç, Çakallarla Dans Film Söyleşisi, Çizim Atölyesi’nde Varol Yaşaroğlu, Gençler İçin Senaryo Geliştirme Atölyesi’nde Hilal Çelenk, Çocuklar İçin Okuma Tiyatrosu Atölyesi’nde Gülşah Özdemir Koryürek gençler ve çocuklarla bir araya gelecek.

Gençler ve Çocukların Gelecekteki Hayallerine Dokunmak Hedefleniyor

Buluşmalar kapsamında düzenlenen atölyeler ile Türkiye’de sinema eğitimi gören veya sinemayı kendine kariyer olarak belirlemiş gençlerin ve sinemaya meraklı çocukların tecrübe kazanmalarını sağlayarak, gelecekte hazırlayacakları kısa ve uzun metrajlı film veya dizi projelerini yapımcılara nasıl sunacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Deneyim aktarımı söyleşileriyle de gençlerin ve çocukların sektör profesyonelleri ile tanışmalarını sağlamak, üretecekleri sanatsal içerikler ile ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olarak yer almalarını ve oluşturulacak platform ile birçok gencin ve çocuğun bir araya gelerek etkin bir iletişim ağı yaratmalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

“Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”, İstanbul’da sinema eğitimi veren üniversitelerin öğrencileri ile sinemaya meraklı ve kendine bu alanda kariyer hedefleyen gençlerin ve 8-13 yaş arası çocukların katılımına açık olarak düzenleniyor. Etkinlik programında 12 atölye ve 3 söyleşi yer alırken; atölyeler Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, söyleşiler ise İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda gerçekleştiriliyor.