Beylikdüzü’nde Rasim Öztekin Sahnesi Açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sahnesi Beylikdüzü’nde açılıyor. Usta oyuncu Rasim Öztekin’in adını taşıyan sahne, 6 Ekim 2023 Cuma günü 14.00’te düzenlenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı bir açılış töreniyle İstanbulluların kullanımına sunulacak.

306 kişilik koltuk kapasitesine sahip olan Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alıyor.

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İstiklal Marşı’mızın bilinmeyen hikayesi

17.000 m² alan üzerine kurulu Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde; kütüphane, etüt merkezi, gençlik merkezi, dans, tiyatro ve müzik atölyeleri, çocuk sineması, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı salon, tiyatro salonu, eğitim merkezi, çocuk yuvası, pazar yeri, spor salonu, psikolog ve danışmanların yer aldığı psiko sosyal destek merkezi yer alıyor.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28, 34520 Beylikdüzü

Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi Ekim Programı

OSCAR

Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.

Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor. Oyun, 6, 7 Ekim 2023 tarihlerinde Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…

“Kucağıma almışım seni… yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… yerdeki asfalta bakmışım… yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, “boğaz havasının içine ettiniz” diye bağırdım. ‘gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul’dan daha güzelsin’ O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…”

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, “üç anlatıcı’lı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine dönüşüyor…

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 21 Ekim 2023 tarihinde Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

GİDİŞ DÖNÜŞ MOSKOVA (RETRO)

Eşinin ölümünden sonra Moskova’da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir. Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planları yapmaktadır. Leonid, Çmutin’in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle planlar karışacaktır.

Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği oyunda Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 28 Ekim 2023 tarihinde Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu