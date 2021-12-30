Beyefendi’nin yeni şarkısı yayında

3 büyükler Yiğit, Ozan ve Barış tarafından 2016 yılında kurulan ve 5 kişilik olma özelliğini hiç bozmayan “Beyefendi, duyduklarında “işte bu adamlar bizimle çalmalı” hissi uyandıran Doğuş ve Alus’un da sırasıyla gruba katılmasıyla son halini aldı.

Pop müzik kültürünün her alanda var olan yükselişine rağmen hala kendi tarzlarını koruyarak, hard rock, prog rock, metal, heavy metal efsanelerini kendi yorumlarıyla ve oluşturdukları özel repertuvarlarıyla İzmirli dinleyicileriyle buluşuyorlar.

Her geçen gün büyüyen kendine has dinleyici kitlesinin yanında farklı müzik zevklerine sahip kişileri etkilemeyi de başarıyorlar. Gerek sahne performansları gerekse fiziksel büyüklükleriyle sahneyi tam anlamıyla doldurarak sundukları müzik ziyafetinin yanında, eğlenceli sahneleriyle seyircileriyle buluşuyorlar.

Geçtiğimiz yıllar içinde söz ve müziği gruba ait olan “Yeniden Başla”yı yayımlayıp, ardından Aşık Veysel bestesi olan “Güzelliğin On Par’etmez”i Kıraç ile birlikte yorumlayan Beyefendi, yeni teklisi Affetmeden’i Kıraç Sanat etiketiyle yayımladı.