Beyaz perdeye göz kırpıyor!

Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren Emina İlkin Abaşlıoğlu çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, severek yaptığı oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Daha önce Tiyatro, Dizi ve Sinema oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk da yapan güzel oyuncu Emina İlkin Abaşlıoğlu, hayattaki en büyük tutkusunun oyunculuk olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü “En büyük arzum, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oyunculukta, kalıcı projelerde yer almak ve günün birinde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.