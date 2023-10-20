​​​​​​​Beva: Artık bende varım

Genç şarkıcı Beva, "Şarkı yazmaya çok küçük yaşlarda başladım... Eski günlüklerimde o çocuk el yazımla yazdığım şarkılarımı hâlâ saklarım ve hayat şartları beni hayallerimden uzağa savurmuş olsa da, çok farklı alanlarda zorlu mücadeleler verirken bile asla hayallerimden vazgeçmedim. Tıpkı şarkıda da söylediğim gibi "Usul usul, adım adım yürüyorum hayata." ve "Takmam artık, bilirim her şey zamanla." Bu sözler edindiğim en büyük tecrübelerden biri ile ilgili , herşey zamanını bekler ve gerçekten istediğiniz bir şey illaki bir gün sizin olacaktır. Tek yapmanız gereken o yönde çabalamaktan vazgeçmemek ve sabırlı olmak. Hayatım boyunca utangaç biriydim ve başka insanların yanında şarkı bile söyleyemezdim hep arka planda kalmak ister sesimi çıkartmaktan çekinirdim. Hayatta sınandıkça artık "Ben Buyum" demekten ve sesimi gür bir şekilde çıkartmaktan korkmuyorum. Şimdi dünyanın bir ucunda, Kanada'dan bu hayalim için ilk adımlarımı atıyorum. Çok değerli bir ekiple çalıştım. Aranjör ve prodüktörüm Alihan İnanlı, Mix Bahadır Sağbaş ve Mastering Emre Kıral, Gitarlar Caner Güneysu ve klip Yönetmenim Buğrahan Ünsal ortaya muhteşem bir iş çıkarttılar ve projeme çok güveniyorum. İnsanların duygularına ortak olmaya ve kendi duygularımı tecrübelerimi paylaşmaya geliyorum. Artık ben de varım ve "Anlatacak daha çok şeyim var." dedi.