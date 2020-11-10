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BETÜL DEMİR LİSTELERDE TOZU DUMANA KATACAK...

Kariyerinin beşinci stüdyo albümü ''Akustika''yı geçtiğimiz eylül ayında müzikseverlerin beğenisine sunan ve müzik listelerinde fırtınalar koparan Betül Demir, başarısını yeni bir single ile kutlamaya hazırlanıyor.

BETÜL DEMİR LİSTELERDE TOZU DUMANA KATACAK...

Eylül ayında yayınladığı albüm geniş kitleler tarafından beğenilen ve uzun süre en çok satın alınan albümler listesinde zirveyi kimseye bırakmayan Betül Demir, Akustika ile yakaladığı ivmeyi yeni teklisi ''Toz Duman'' ile bambaşka bir boyuta taşıyacak.
Söz ve müziği Irmak Arıcı'ya aranjesi ise Emirhan Cengiz'e ait yeni şarkısını Murad Küçük yönetmenliğinde covid önlemlerini de dikkate alarak kısıtlı bir ekiple kliplendiren güzel sanatçı, single'ın fotoğraf çekimleri içinse Mehmet Turgut'un objektifine poz verdi.
Aşkın mevsimi olarak kabul edilen sonbahar aylarında kasım ayına yep yeni slowu ile damga vurmayı hedefleyen Betül Demir, müzik listelerinde yepyeni bir dalgalanma yaratarak deyim yerindeyse piyasada tozu dumana katacak.

Anahtar Kelimeler:
BETÜL DEMİRMüzik
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