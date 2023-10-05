Bestekar İlhan Sezer'den albüm

Sanat yönetmenliğini TRT sanatçısı Talat Er’in yaptığı sunuculuğunu ise Özlem Uçar'ın üstlendiği ünlü bestekar İlhan Sezer'in "İlhan Sezer Besteleri" albüm lansmanı İstanbul Trump Towers'ta gerçekleşti. TRT İstanbul Radyosu'nun sevilen sanatçıları Ayfer Er, Ayşe Ekiz ve Esra İçöz albümde yer alan 12 eseri seslendirirken, albümün sanat yönetmenliğini üstlenen aynı zamanda bestekar Talat Er'de bir şarkıyı seslendirdi. Geceye cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ahmet Selçuk İlkan şiirleri ile renk katarken Yılmaz Morgül'de Okyanus şarkısını seslendirdi. Elenor Müzik etiketiyle çıkan albüm müzik marketlerde yerini aldı.