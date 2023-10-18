Beste Açar'a Şehrazat hediyesi

Sözü müziği Şehrazat'a düzenlemesi Erhan Bayrak'a ait şarkının video klibini Ahmet Can Tekin çekti. Beykoz Kundura Fabrikasında 14 saat süren çekimlerde Beste Açar'a, dizi ve reklamlarda oyuncusu Hakan Akay eşlik etti.

Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Şehrazat'ın hediye ettiği 'Timsah Gözyaşları' ile müzik listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor.