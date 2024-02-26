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BESTE AÇAR YENİ TEKLİSİ 'SAHTE HAYATIN' İLE YOLA DEVAM EDİYOR

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BESTE AÇAR YENİ TEKLİSİ 'SAHTE HAYATIN' İLE YOLA DEVAM EDİYOR
Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü Yazgın Kaçak'a müziği Elmir Qasimov'a düzenlemesi Mert Yıldız'a ait yeni teklisi 'Sahte Hayatın' ile 2024 yılında hız kesmeden müzikal yolculuğuna devam ediyor.

Fann Records etiketli Arabesk ezgili trap pop 'Sahte Hayatın'ın video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.

Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.

Soz: Yazgın Kaçak
Müzik: Elmir Qasımov
Aranjör: Mert Yıldız
Vokal Mix-Mastering: Utku Ünsal
Back Vokal: Güneş Turhan

Yönetmen: Yazgın Kaçak
D.O.P: Onno
Sanat & Asist: Kaan Ocak
Edit: Onur Oguz
Color: Onno Shot
Asist & Backstage: Mira Ladart
Kamera Asist: İhsan Harun Köksal
Yapim: Fann Records

Sahte Hayatın şarkı sözleriyle;

Kimi sevsem, kime güvensem
Sırtımda bıraktı, bi yara izi
Yük saymadım, aşk uğruna
Hep yüreğimden verdim, gitti

Yarın kesin, bugün değilse
Yaptığın çıkar, senden de
Hatırla adımı, aldın ahımı
Yaşa, sahte hayatını

İnandım, gözümü yumdum sana
Uyuttun mu, seviyorum laflarınla
Katlandım, ben tüm yanlışlarına
Doğrusunu bildiğim, yalanlarına

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