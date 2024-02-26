BESTE AÇAR YENİ TEKLİSİ 'SAHTE HAYATIN' İLE YOLA DEVAM EDİYOR

Fann Records etiketli Arabesk ezgili trap pop 'Sahte Hayatın'ın video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı. Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.

Soz: Yazgın Kaçak

Müzik: Elmir Qasımov

Aranjör: Mert Yıldız

Vokal Mix-Mastering: Utku Ünsal

Back Vokal: Güneş Turhan



Yönetmen: Yazgın Kaçak

D.O.P: Onno

Sanat & Asist: Kaan Ocak

Edit: Onur Oguz

Color: Onno Shot

Asist & Backstage: Mira Ladart

Kamera Asist: İhsan Harun Köksal

Yapim: Fann Records



Sahte Hayatın şarkı sözleriyle;



Kimi sevsem, kime güvensem

Sırtımda bıraktı, bi yara izi

Yük saymadım, aşk uğruna

Hep yüreğimden verdim, gitti



Yarın kesin, bugün değilse

Yaptığın çıkar, senden de

Hatırla adımı, aldın ahımı

Yaşa, sahte hayatını



İnandım, gözümü yumdum sana

Uyuttun mu, seviyorum laflarınla

Katlandım, ben tüm yanlışlarına

Doğrusunu bildiğim, yalanlarına