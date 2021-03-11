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Berrin Keklikler: “Yoluma Taş Koydular”

Son dönemde müzik dünyasında başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Berrin Keklikler, bu kez solo projesiyle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Berrin Keklikler: “Yoluma Taş Koydular”

Boluvard feat Zen-G ve ardından Eridim feat Can VS ile büyük ilgi gören Berrin Keklikler, yeni çalışmasıyla da dikkatleri üzerine çekecek.

12 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak “Yoluma Taş Koydular” şarkısında söz ve müzik Kubilay Karca imzası taşırken, düzenlemesinde ise Can VS. imzası bulunuyor. Kendine özgü yorumu ve farklı sound’uyla da ilgi çekecek olan “Yoluma Taş Koydular” ile müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen sanatçı, aynı zamanda yeni projelerinin de sinyallerini veriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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