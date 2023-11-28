Berkay Altunyay’dan yeni tekli 1 aralık'ta yayında!

Yetenekli söz ve besteci kimliği bulunan sanatçı, bestelediği romantik ve duygusal şarkılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni teklisinde ise söz, müzik, aranje ve mix & mastering koltuğuna kendisi otururken şarkının kapağı ve lyric video’su ise Berkay Altunyay imzası taşıyor. Şimdilerde ise yeni bir EP hazırlığında olan genç sanatçı aynı zamanda çeşitli şehirlerde verdiği konserlerle ise yoğun temposuna ara vermeden devam ediyor. Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşacak olan Berkay Altunyay’ın yeni teklisi “kiminle güldüysen orda kal” 1 Aralık itibariyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.