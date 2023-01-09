Berkay Altunyay “Dönenin Haline”nin klibiyle yıla merhaba diyo

Berkay Altunyay’ın yeni single çalışması “Dönenin Haline”nin klibi Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

“Olmazlara İnat” ile yakaladığı başarıyı “Dilber”, “Kurtulsam” gibi şarkılarla devam ettiren Berkay Altunyay; “Dönenin Haline” de aldığı kararları uygulamaktan ve sonuçlarından çekinmeyen bir karakterin ağzından hayatının özel bir dönemi anlatıyor.