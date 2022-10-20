BERK CAN ARSLAN “GÖÇEBE” İLE DOĞAYA SESLENDİ

Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren genç yetenek “Göçebe” şarkısı klip çekimi için kameraların karşısına geçti. Edirne’de kurumaya yüz tutmuş Kanarya Kanyonu’nda çekimi tamamlanan Göçebe şarkısı dijital platformlarda yerini aldı. Bundan önceki teslimiyet şarkısında olduğu gibi Göçebe çalışmasıyla da doğaya seslenişini sürdüren Berk Can Arslan, küresel iklim krizine dikkat çekiyor. Bu çok keyifli klip çalışmasında yönetmen koltuğunda oturan başarılı isim ise çektiği belgesellerle ismini şıkça duyduğumuz yönetmen Şeyhmus Mete Yöntem oldu.

Genç yetenek Berk Can Arslan, Göçebe şarkısının çalışmalarının tamamlandığını söyledi ve yeni projelerinden bahsetti. Arslan “Göçebe ismini verdiğimiz eserimiz konsept klip çekimi ile birlikte artık dinleyenlerimizle buluştu. Son derece heyecanlıyım. Öte yandan yine beni heyecanlandıran YouTube projemiz olan “Resital Doğa’da” hazırlıklarımız ise tüm hızıyla sürüyor. En kısa sürede kanalımızda birbirinden güzel görüntüler eşliğinde çalışmalarımız yayınlanacak. Doğaya seslenişimizi, doğadaki ekosisteme dikkat çekmeyi eserlerimizle sürdüreceğiz.” Şeklinde konuştu.