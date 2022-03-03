'Bergen' filmi bir kadının varoluş hikayesini seyircilerin dikkatine sunuyor
Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filmi, yarın sinemaseverlerle buluşacak.
Arabesk müziğin önemli kadın seslerinden Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan filmde, sanatçının Ankara'dan Adana'ya yolculuğu ile yaşadığı aşkın ardından vefatına kadar olan öyküsü beyaz perdeye aktarıldı.
Filme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdullah, senaryoyu ilk okuduğunda Bergen'i yeterince tanımadığını ve canlandırdığı role karşı hissettiklerini anlatmanın zor olduğunu söyledi.
Abdullah, Belgin Sarılmışer'in bir Bergen olma hikayesini, bir kadının varoluşunu filmin anlattığına dikkati çekerek, "Bu durum beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda filmde Bergen'in müziksel olarak da yolculuğu var. Aslında her anlamda kısacık hayatına sığdırdığı kocaman bir hayat var." dedi.
Filmde Sarılmışer'in aşk hayatına da yer verdiklerini aktaran başarılı oyuncu, "Aslında aşk da demek istemiyorum. Onun sonunu getiren hastalıklı bir ilişkiyi gördüğümüz bir hikaye bu." ifadelerini kullandı.
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