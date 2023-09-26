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Berfu ve Eser Yenenler, "Çift Terapisi" Gösterisiyle İlişkilerin Mizahi Yönünü Ortaya Koyuyor

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Berfu ve Eser Yenenler, "Çift Terapisi" Gösterisiyle İlişkilerin Mizahi Yönünü Ortaya Koyuyor
Berfu ve Eser Yenenler, son akşam Trump Sahne'de gerçekleşen "Çift Terapisi" adlı gösteriyle sahneye çıktılar. Bu gösteride, kendi ilişkilerinde karşılaştıkları zorlukları ve komik anıları paylaşıyorlar. İlişki dünyasının karmaşıklıklarını ve absürtlüklerini ele alan bu gösteri, ilişkilerin iç yüzünü mizahi bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlıyor.

Berfu ve Eser Yenenler, son akşam Trump Sahne'de gerçekleşen "Çift Terapisi" adlı gösteriyle sahneye çıktılar. Bu gösteride, kendi ilişkilerinde karşılaştıkları zorlukları ve komik anıları paylaşıyorlar. İlişki dünyasının karmaşıklıklarını ve absürtlüklerini ele alan bu gösteri, ilişkilerin iç yüzünü mizahi bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlıyor.

Berfu ve Eser Yenenler, ilişki yaşayan herkesin kendilerinden bir şeyler bulabileceği bu gösteriyle izleyicilerle buluşuyorlar.

Berfu ve Eser Yenenler’in keyifli sohbetiyle dolu, gülme krizlerine dönüşen sinir krizleri ve ilişkilerin tuhaf dünyasında ilişkiler çıkmaza giriyor, herkes kendinden bir şeyler buluyor ve olaylar gelişiyor.

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