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Benzer Hayatlar şarkısı dinleyiciyle buluştu!

Rap müziğinin başarılı isimleri Teddy Pool ve Veteran ilk tekli şarkılarıyla Pirana Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Teddy Pool & Veteran hayata dair yaşadıklarını müziğin ritmiyle buluşturup dinleyenlerin beğenisine sunuyor.

Benzer Hayatlar şarkısı dinleyiciyle buluştu!

Türkiye’nin en çok tıklanan video izleme platformunda kliplerini yayınlayan başarılı rap sanatçıları gün geçtikçe yükselen izlenme rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Teddy Pool & Veteran yazdıkları birçok eserin arasından ilk şarkı olarak ‘’Benzer Hayatlar’’ isimli şarkısını yayınlarken, dinleyen kişilerin şarkının içerisinde kendilerinden bir parça bulabileceklerini ifade ettiler.

‘’Birbirimizden bağımsız yazdığımız sözleri bir araya getirdiğimizde anlatmak istediklerimizin herkese tercüman olacağını anladığımızda bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik ‘’diyen başarılı rapçiler, bundan sonraki iki projenin de hazır olduğunu belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Teddy PoolVeteran
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