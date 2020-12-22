Benim Özüm Rock Müzikti

Arka arkaya çıkardığı şarkılarla kendisine daha sakin bir yol çizen Mutlu Arı, pandemi süresinde aslında yıllardır yaptığı ve özlediği Rock müziğe geri dönme kararı aldı. Rock müziğin yerine birçok farklı tarzdan şarkılar dinlediğimiz bugünlerde risk alan ve kalbinin sesini dinleyen Mutlu Arı, yeni şarkısını ile özüne döndüğünü de söyledi. Geçmişte kazandığı tecrübeleriyle bir yandan da çağa ayak uydurarak elektronik müzik ile Rock'ı birleştiren Mutlu Arı’nın yeni şarkısı Yürürüm Yoluna tüm dijital platformlarda yayında.