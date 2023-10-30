Bengüboz’un fotoğrafları Rahmi M. Koç Müzeleri’nde

Mudurnu’da 20’li ve 30’lu yıllara ilişkin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kara Fatma gibi Kuva-yı Milliye kahramanları, Cumhuriyet ile gelen sosyal ve kültürel değişimin önemli belgelerini içeren sergi, Kasım ayında da İzmir’de ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtıcılarından Bilkom öncülüğünde, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi ortaklığında akademisyenlerin destekleriyle hayata geçirilen 100 Yıllık Miras: Bengüboz projesi kapsamında, Ahmet İzzet Bengüboz’un en özel fotoğraflarının yer aldığı bir sergi oluşturuldu.

Bengüboz’un erken Cumhuriyet dönemine ilişkin eşsiz fotoğraflarını dijital uygulamalarla yeni nesillerle buluşturan Bilkom, www.yuzyillikmiras.com adresinde hayata geçirdiği sanal müzeye ek olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de hazırladığı sergilerle, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki coşkuyu günümüze taşıyor.

Bengüboz’un Eserleri Ankara, İstanbul ve İzmir’de

Yapay zeka ve yenilikçi metotlarla restorasyon ve renklendirme işlemi uygulanan eserler ekim ayı boyunca Bengüboz’un memleketi Mudurnu’da sergilendi. Cumhuriyet’in ilk yıllarına ilişkin önemli birer belge niteliğinde olan eserler şimdi de İstanbul ve Ankara Rahmi M. Koç Müzeleri’nde sergileniyor.

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde gezici nitelikteki Pop-Up sergi’de dijital ekranlar aracılığıyla eserler sergilenirken, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde dijital ekranlara ek olarak Bengüboz’un en özel fotoğrafları Safranhan’daki galeride görülebiliyor. 12 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek sergilerde Bengüboz’un ilham verici hayat hikayesi, milli mücadele kahramanları ve Cumhuriyet’in getirdiği dönüşüme ve kalkınmaya ilişkin özel fotoğraflar yer alıyor.

Eserler ayrıca 9-30 Kasım tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergilenecek.