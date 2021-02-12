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Bengisu’nun yeni teklisi ‘Geceyi Kaybet’ yayında!

Müziği ile Amerika’dan Türkiye’ye uzanan, 2021 yılı için 12 aya 12 şarkı diyerek yola çıkan Bengisu, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan yeni teklisi ‘Geceyi Kaybet’ ile müzikseverlerin karşısında.

Bengisu’nun yeni teklisi ‘Geceyi Kaybet’ yayında!

Söz ve müziği Bengisu’ya ait ‘Geceyi Kaybet’in aranjmanını Uğurcan Sezen gerçekleştirirken, şarkının yaylı kayıtları İstanbul Strings’e, mastering Çağlar Türkmen’e ve Mix ise  Sarp Özdemiroğlu’na ait. 

Berklee College of Music Vocal Performance (Şan) ve Music Business Management (Müzik İşletmesi / Menajerlik) bölümlerinden mezun ve Boston’da yaşayan Bengisu, pandemi sürecini üretime çevirdi. Yine bir karantina şarkısı olan ‘Geceyi Kaybet’in klibin çekimleri karlı ve soğuk bir havada Boston’da başlayıp, New York sokaklarında devam etti. Klibin yönetmenliğini ise Emrecan Demirörs üstlendi.

Başarılı müzisyen yeni parçasıyla ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: 

“Geceyi Kaybet karanlık başlayan ve ardından masallar gibi aydınlanan, ışık olan bir şarkı. Şarkıyı gelişen benliğime yazmış olabilirim diye düşünüyorum. “Ben hep burada yanındayım” diye seslendiğim noktada sanırım kendimi bir şekilde “hadi kızım” diye yüreklendirmeye çalıştım. Aslına bakarsanız normlara uygun, klasik bir şarkı değil. Ortaya çıkan her yeni şarkıda, her yeni işte %100’üm ile var olduğumu görmek sanırım beni daha çok heyecanlandırıyor ve daha çok üretmeye sevk ediyor. 2021 yılı için kendime her ay bir şarkı hedefi koymuştum, Mart ayı için çıkacak olan şarkımız da hazır, dinleyicisi ile buluşmayı bekliyor.” 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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