‘BEN BİR DENİZİM’ FESTİVAL YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR

Kadrosunda Gürberk Polat, Serkan Keskin ve Sitare Akbaş gibi oyuncuların yer aldığı; Adana Altın Koza Film Festivali’nde Sitare Akbaş’a Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü getiren ‘Ben Bir Denizim’, Türkiye'deki ilk gösteriminin ardından festival yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor.

Film, ilk uluslararası gösterimini kasım ayında Almanya'da düzenlenecek olan 31st Film Festival Cottbus'da Gençlik Filmleri Yarışmasında (Youth Film Competition) yapacak.

Yönetmen Umut Evirgen’in ilk uzun metraj filmi, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival'den de davet aldı.

Filmin dünya festivallerindeki yolculuğu devam ederken, yönetmen Umut Evirgen ise hız kesmeden yeni projelerine hazırlanıyor.