BELÇİM BİLGİN ‘FATE’ KARAKTERİYLE ROZA SETİNDE!
Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Roza’ filminin çekimleri Mersin’de devam ediyor. Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan film için Belçim Bilgin ‘Fate’ karakteriyle setteki yerini aldı.
Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla sinema salonlarında duygu dolu bir rüzgar estirecek olan Roza’nın kamera arkasından fotoğraflar yayınlandı. Belçim Bilgin’in ‘Fate’ karakterine büründüğü fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi topladı.
Yapımı Akiz Yapım’a, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.
Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz’in kadrosunda yer aldığı film 2023 yılında sinemalarda seyirciyle buluşacak.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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