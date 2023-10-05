Beklenen Oyun Aşık Shakespeare Prömiyerini Gerçekleştirdi!

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla ve Damat & Tween desteğiyle sahneye aktarılan, yönetmenliğini Serdar Biliş’in, koreografisini Beyhan Murphy’nin ve müziklerini Tuluğ Tırpan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un üstlendiği Aşık Shakespeare, dün akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Cem Yılmaz, Ekin Koç, Serkan Keskin, Nilperi Şahinkaya, Hatice Aslan, Dilan Çiçek Deniz, Harun Tekin, Melisa Sözen, Damla Sönmez, Meriç Aral ve Bora Akkaş gibi birçok ünlü ismin yoğun ilgisiyle prömiyerini gerçekleştirdi.

İlk kez tiyatro sahnesinde olan Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare’i canlandırdığı, Viola karakterine Nezaket Erden’in hayat verdiği Aşık Shakespeare’de, Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülin Kılıçay ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendiriliyor.

Tiyatronun birleştiriciliğini, sınır tanımazlığını, enerjisini ve neşesini sahne üstündeki 35 kişilik oyuncu, dansçı ve müzisyen kadrosuyla sanatseverlere yaşatmaya hazırlanan “Aşık Shakespeare”, orijinal müzikleri, etkileyici dansları, sıra dışı kostümleri ve özgün yorumuyla sezon boyunca, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment, Zorlu PSM’nin ortaklığı ve Damat & Tween desteği ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

Aşık Sheakspeare’in 17-18 Ekim ve 27 – 28 Kasım gösterimlerinin biletleri passo, biletix ve tiyatrolar.com’da satışta!

Oyun Takvimi

17- 18 Ekim - 20.30

27-28 Kasım – 20.30

1. Kategori - 795.00 TL

2. Kategori - 695.00 TL

3. Kategori - 595.00 TL

4. Kategori - 495.00 TL

5. Kategori - 395.00 TL

Oyun Hakkında;

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Oyunda bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor.

Tiyatronun birleştiriciliğini, sınır tanımazlığını, enerjisini ve neşesini sahne üstündeki 35 kişilik oyuncu, dansçı ve müzisyen kadrosuyla sanatseverlere yaşatmaya hazırlanan “Aşık Shakespeare”, orijinal müzikleri, etkileyici dansları, sıra dışı kostümleri ve özgün yorumuyla sezon boyunca, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment, Zorlu PSM’nin ortaklığı ve Damat & Tween desteği ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!