BEDÜK’LE GALAKSİLER ARASI KONSER

Başarılı sanatçı Bedük, yaz aylarında yayınladığı ve dinleyicilerden tam not alan “İntergalactic” adlı yeni albümünün ilk konserini vermek için Türkiye’ye geliyor. 5 Aralık’ta Zorlu Performans Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak olan Bedük, galaksi konsepti ile hayranlarını karşılayacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek konsere aynı zamanda online şekilde katılma fırsatı verilecek. Bedük, konseri için heyecanlı olduğunu şu sözleriyle anlattı : “Pandemi sebebiyle yıprandığımız süreçlerden geçiyoruz, hepimize iyi gelecek enerjik bir konser hazırlıyoruz ekipçe. Birlikte dans edip, eğleneceğimiz güzel bir gece olacak! O akşam sürprizlerim de olacak!”