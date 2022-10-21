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Bayer’den İnteraktif Sağlık Okuryazarlığı Sergisi: “Sağlığı Anlamak”

Bayer, 22 Ekim Sağlık Okuryazarlığı Günü için interaktif sağlık okuryazarlığı sergisi hazırladı. "Sağlığı Anlamak” isimli sergi, her yaştan herkesin sağlık okuryazarlığı düzeyini artıracak bilgiler içerirken, bir yandan da keyifli zaman geçirmeyi vaadediyor.

KÜLTÜR-SANAT 21.10.2022, 14:23 21.10.2022, 14:24
Bayer’den İnteraktif Sağlık Okuryazarlığı Sergisi: “Sağlığı Anlamak”

Türkiye’de sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik pek çok proje gerçekleştiren Bayer, 22 - 29 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da interaktif sağlık okuryazarlığı sergisini hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl 22 Ekim’i “Sağlık Okuryazarlığı Günü” ilan ederek bu konuya ülke çapında dikkat çekmek amacıyla önemli adımlar atan Bayer bu yıl; her yaştan herkesin keyifle zaman geçireceği, deneyimleyerek öğreneceği “Sağlığı Anlamak” isimli sergide VR gibi farklı deneyim yöntemleriyle faydalı bilgiler paylaşıyor. Dolaşım ve sinir sistemi, bağışıklık sistemi, gündelik sağlıklı yaşam alışkanlıkları, vitaminler gibi pek çok konuya temas edilen sergi, Fişekhane’de 22- 29 Ekim tarihlerinde 12.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Sergi, Türkiye’nin farklı yerlerine de taşınacak

Toplam 480 metrekarelik bir alana kurulan ve 31 bölümden oluşan sağlık okuryazarlığını yükseltmeyi hedefleyen sergide öğretici bilgiler içeren interaktif ekranlar bulunuyor. İskelet Sistemi, Solunum ve Sindirim  Sistemi, Beş Duyumuz ve İşlevleri, Besin Piramidi,VR alanı gibi özellikle çocukların eğlenerek öğreneceği farklı platformlar da sergide yer alıyor. Birebir deneyim alanları ve daha pek çok interaktif alanı bulunan sergi, İstanbul’dan sonra 11-20 Kasım tarihleri arasında Ankara Panora AVM’de olacak. "Sağlığı Anlamak“ sergisi sonraki aylarda da Türkiye’nin farklı yerlerinde ziyarete açılacak. 

“Tüm Türkiye’ye erişmeyi hedefliyoruz” 

Bayer’in 2017 yılından bu yana toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya destek olacak projeler yürüttüğünü belirten Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Erdem Kumcu, “Sağlığı Anlamak” sergisi ile ilgili şunları söyledi: “22 Ekim Sağlık Okuryazarlığı Günü’nü her yıl etkili projelerle kutlamaya kararlıyız. Geçtiğimiz yıl IPSOS ile yaptığımız araştırma, sağlık okuryazarlığı düzeyimizi artırmak için çalışmalar yapılması gerekliliğine işaret ediyordu. Biz de bu yıl, VR gibi teknolojik yöntemleri de kullanarak interaktif bir sergiyi hayata geçirdik. İzleyiciler, sergide hem keyifli vakit geçirecek hem de sağlık konusundaki bilgilerini tazeleme fırsatı bulacak. Üstelik sergimizi sadece İstanbul’la da sınırlamadık. Çok yakında Ankara ve diğer illere de giderek orada da ziyarete açacağız.”

#Bayer #Sağlığı Anlamak
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