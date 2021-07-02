Batuhan Doğanay'dan yeni single geliyor!

Kariyerine profesyonel müzik hayatına dair aldığı eğitimlerle devam ederek birbirinden değerli isimlerle çalışarak adını duyuran Batuhan Doğanay bir single çıkarıyor! Doğanay, kendinden emin adımlarla bu yolculuğa Müslüm Gürses ile başladı. Gelin kendisini daha yakından tanıyalım.

Çocuk yaşlarda ünlülerle çalıştı

Kendini küçük yaşlardan itibaren müziğe adayan ve hayatının her alanında müzikle var olan Batuhan Doğanay kimdir? Eğitimi ve müzik kariyeri?

Müzik kariyerinin başarılarla dolu basamaklarından ilk adım olarak niteleyeceğimiz Pera Güzel Sanatlar Okulu'nda Viyola eğitimiyle başladı. Sonrasında henüz 9 yaşında iken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuarını kazanıp Çello bölümünde ilerleyerek eğitimine devam etti. 13 yaşında iken hem eğitimine devam edip hem de piyasanın birbirinden değerli isimleri ile çalışmaya başladı. İlk olarak Batuhan Doğanay'ın kariyerinde dönüm noktası diyebileceğimiz günümüze kadar ölümsüz şarkılarıyla kalbimizde taht kurmuş olan isim Müslüm Gürses ile yolları kesişti. Müslüm Gürses ve Niran Ünsal ile bu yolculukta adını piyasada duyurmaya başardı. 14-15 yaşlarında Ebru Yaşar, İzzet Yıldızhan, Tarkan, Merve Özbey, Alişan, Ceylan gibi değerli isimlerle tanıştı. Kendinden emin ve başarılarla dolu kariyerinde profesyonel bir şekilde müzik yapmaya başladı. Bununla birlikte bir yandan kariyerinde ilerlerken, bir yandan da okulunu başarıyla tamamladı. Batuhan Doğanay şu an da profesyonel aranjörlük yapıp sahnede yer almaya devam ediyor.