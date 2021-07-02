Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Türkiye’nin itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara milletim gereken dersi verecek
Türkiye’nin itibarını bu denli yok...
Türkiye'de 4 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 891 kişinin...
Ülkemizi savunma sanayisinde marka haline getirmeyi başardık
Ülkemizi savunma sanayisinde marka haline...
Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor
Kanal İstanbul ile ilgili 14...

Batuhan Doğanay'dan yeni single geliyor!

Batuhan Doğanay müzik kariyeri serüvenine kayıtlarını tamamladığı yeni single ile devam ediyor...

Batuhan Doğanay'dan yeni single geliyor!

Kariyerine  profesyonel müzik hayatına dair aldığı eğitimlerle devam ederek birbirinden değerli isimlerle çalışarak adını duyuran Batuhan Doğanay bir single çıkarıyor! Doğanay, kendinden emin adımlarla bu yolculuğa  Müslüm Gürses ile başladı. Gelin kendisini daha yakından tanıyalım. 

Çocuk yaşlarda ünlülerle çalıştı

Kendini küçük yaşlardan itibaren müziğe adayan ve hayatının her alanında müzikle var olan Batuhan Doğanay kimdir? Eğitimi ve müzik kariyeri?

Müzik kariyerinin başarılarla dolu basamaklarından ilk adım olarak niteleyeceğimiz Pera Güzel Sanatlar Okulu'nda Viyola eğitimiyle başladı. Sonrasında henüz 9 yaşında iken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuarını kazanıp Çello bölümünde ilerleyerek eğitimine devam etti. 13 yaşında iken hem eğitimine devam edip hem de piyasanın birbirinden değerli isimleri ile çalışmaya başladı. İlk olarak Batuhan Doğanay'ın kariyerinde dönüm noktası diyebileceğimiz günümüze kadar ölümsüz şarkılarıyla kalbimizde taht kurmuş olan isim Müslüm Gürses ile yolları kesişti. Müslüm Gürses ve Niran Ünsal ile bu yolculukta adını piyasada duyurmaya başardı. 14-15 yaşlarında Ebru Yaşar, İzzet Yıldızhan, Tarkan, Merve Özbey, Alişan, Ceylan gibi değerli isimlerle tanıştı. Kendinden emin ve başarılarla dolu kariyerinde profesyonel bir şekilde müzik yapmaya başladı. Bununla birlikte bir yandan kariyerinde ilerlerken, bir yandan da okulunu başarıyla tamamladı. Batuhan Doğanay şu an da profesyonel aranjörlük yapıp sahnede yer almaya devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Batuhan Doğanaydan Yeni Single GeliyorBatuhan Doğanay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.