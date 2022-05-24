Başkentte Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinin doğal güzelliklerini anlatan sergi açıldı
KÜLTÜR-SANAT 24.05.2022, 20:39
Başkentte Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın doğal güzelliklerini konu eden fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin dış duvarındaki serginin açılışına V4 ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve birçok davetli katıldı.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, sergide 4 ülkenin doğal güzelliklerinden fotoğrafların yer aldığını belirterek, bu güzellikleri Ankara halkıyla paylaşmak istediklerini söyledi.
V4 dönem başkanlığını Macaristan'ın yaptığını dile getiren Matis, Ukrayna'yı unutmamak adına duvarlara Ukrayna'yı temsilen kurdelelerin de asıldığını kaydetti.
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