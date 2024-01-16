Başka Sinema Rota: Bursa ile Nilüfer’de film şöleni başladı

Nilüfer Belediyesi desteğiyle başlayan Başka Sinema Rota: Bursa etkinliği, 11-14 Ocak 2024 tarihleri arasında sinemaseverlerle Konak Kültürevi’nde buluşuyor. Türkiye ve dünya festivallerinden 11 uzun, 6 kısa filmin gösterileceği programda 2024 yılının merakla beklenen filmlerinin ön gösterimleri, yakın dönem klasikleri, film ekipleriyle buluşmalar ve paneller bulunuyor.

Başka Sinema Rota: Bursa kapsamındaki ilk gösterim öncesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Konak Kültürevi’nin sinema buluşmalarının vazgeçilmez adresi haline geldiğini söyledi. Başka Sinema ile iş birliğiyle 2023 yılında ilkini gerçekleştirdikleri Başka Sinema Rota: Bursa etkinliğinin ikinci kez yapıldığını hatırlatan Erdem, “Sinemaya ilgi duyanlar 4 gün boyunca tam bir film şöleni yaşayacak. Bursalılar’a bu sinema şölenini kaçırmamalarını öneriyorum” dedi.

Başka Sinema Etkinlikler Koordinatörü Said Aksoy da Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Aksoy, kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi. Her sene seyirci sayısının artırdıklarını dile getiren Aksoy, şimdiden geçen yılın üzerine çıktıklarını açıkladı. Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Aksoy, “Boş vakitlerinizde gelin. Çok güzel filmler var. Filmlerin büyük kısmı Türkiye’de ilk defa Bursa’da sinema seyircisi ile buluşuyor. O anlamda da değerli seçkiler olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2024 yılının merakla beklenen filmlerinden Memory (Hatır), sinemaseverlerle buluştu. Michael Franco imzalı, başrolünü ünlü oyuncu Jessica Chastain’in üstlendiği film, bu yılki programın açılış filmi oldu.

14 Ocak’a kadar sürecek etkinlikler kapsamında toplam 17 film izleyici ile buluşacak. Yirmi yıl önce vizyona girdiğinde büyük beğeni toplayan, günümüzde modern klasikler arasında yerini alan “Oldboy”, seçkinin bir diğer filmi olarak yer alıyor. Seçki kapsamında “Vincent Ölmeli”, usta yönetmen Ali Asgari’nin İran’ın sade vatandaşlarının hayatlarını yine tüm açıklığıyla gözler önüne seren filmi “Fani Dizeler”, Almanya’dan gelip Türkiye’nin kuzeydoğusunda ücra bir köyde çekim yapan bir film ekibinin karşılaştığı sıradışı hikayelerle örülü “Kör Noktada” gösterime girecek filmler arasında.

Reyhan’ın bir gün koku alamadığını fark etmesiyle geçmişinin peşine düşmesinin hikayesini sinema perdesine taşıyan “Aniden”, BBC’nin hit TV dizisi Fleabag’e ilham veren Phoebe Waller-Bridge’in yazıp canlandırdığı ödüllü oyun “Fleabag” de Bursa seyircisiyle beyazperdede buluşacak.

2023 festivallerinde adından en çok söz ettiren filmlerden, Almanya’nın Oscar adayı, İlker Çatak imzalı “Öğretmenler Odası”, Gomorra, Dogman ve Pinocchio filmlerinin yönetmeni Matteo Garrone’ye Venedik’te En İyi Yönetmen dahil 12 ödül kazandıran yeni filmi “Kaptan Benim” , Kürtaj filminin yönetmeni Audrey Diwan tarafından sinemaya uyarlanan, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan “Narsistle Aşk” ve Türkiye’de ilk kez Bursa’da sinema seyircisiyle buluşacak olan “Sararmış Yapraklar” da seçkinin diğer filmleri arasında yer alıyor.

Başka Sinema Rota: Bursa kapsamında, İzmir Kısa Film Festivali’nde Başka Sinema Dağıtım Ödülü’ne layık görülen 6 kısa film de seyirciyle buluşuyor. Animasyondan kurmacaya, deneyselden belgesele kısa filmin pek çok alanında bir yolculuğa çıkaracak kısa film seçkisinde de Ben Süpermarket Değilim, Sonunda, Duvar, Club Eterna, En Uzun Gece ve Wolf’s Box isimli filmler yer alıyor.

Etkinlik kapsamında atölyeler ve söyleşiler de gerçekleştirilecek. Tiyatro sahnesinde ve sinema perdesinde onlarca farklı karakterle bizi tanıştıran, usta isim Ayşenil Şamlıoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Başka Sinema Rota: Bursa kapsamında Bursalı sinemaseverlerle bir araya gelecek. Hem sahnede, hem kamera karşısında geçen oyunculuk serüveni boyunca edindiği tecrübeleri ve biriktirdiği hikayeleri paylaşacağı Oyunculukta Sanat ve Zanaat: Bir Ayşenil Şamlıoğlu Hikayesi paneli 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde gerçekleşecek. 14 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Psikolojik Film Çözümlemesi atölyesiyle Aslı Aktümen, filmleri daha detaylı kavramanın, bir filmle daha uzun yolculuklara çıkmanın yol haritalarını Narsistle Aşk filminden yola çıkarak paylaşacak.

Nilüfer Belediyesi’nin uzun çalışmaları sonucu bu yıl Bursa’ya kazandırdığı Nilüfer Pancar Deposu da Başka Sinema Rota: Bursa’nın bu yılki duraklarından biri oldu. Eğitmen Esin Selimoğlu tarafından verilecek olan Kağıdını Kes Filmini Yap: Stopmotion Atölyesi, 13 Ocak Cumartesi 12.00’de Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleştirilecek.