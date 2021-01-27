Başarılı Fenomen İlk Şarkısını Yayınladı!

Müzik listelerine hızlı bir giriş yapan başarılı fenomen ilk günden trend listelerde yerini aldı. Kısa sürede Türkiye’nin en çok dinlenen şarkıları arasında yer almayı başaran Bulut, sevenlerinden tam not alıyor.

Yapımcılığını Pirana Music’in üstlendiği Adı Yalnızlık şarkısının klibi, yüksek izlenme sayılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk şarkısıyla adını müzik dünyasında da duyuran Sude Bulut, ikinci şarkısının hazırlıklarına şimdiden başlayarak çok yakın tarihte düet projelerle ve tekli single çalışmalarını sevenlerinin beğenisine sunacak.