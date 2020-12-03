Barok döneme romantik yolculuk

Piyanist/klavsenci İklim Tamkan ile mezzosoprano Senem Demircioğlu, Jacques Duphly, Johann Mattheson, Jules Massenet ve Gabriel Faure ve Georges Bizet’nin eserlerinin yer aldığı, baroktan romantik dönem eserlerine uzanan bir programla İş Sanat’a konuk olacak. Seyircisiz olarak kaydedilen konser, 4 Aralık Cuma akşamı 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlanacak.

İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda bazı bölümlerin seslendirileceği “Othello”, “Ayı”, “Kuru Gürültü” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 2, 9, 23 ve 30 Aralık’ta; İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Alaaddin”, “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, “Çizmeli Kedi” ve “Mutlu Prens” 6, 13, 20 ve 27 Aralık’ta; “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan” başlıklı Nâzım Hikmet şiir dinletisi 14 Aralık’ta, Yazarının Sesinden serisinde Ebru Cündübeyoğlu “Ferda”, Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin” ve Sinan Tuzcu “Böcek” kitabıyla 7, 21 ve 28 Aralık’ta; Melihat Gülses 12 Aralık’ta, Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven” 17 Aralık’ta, Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

İş Sanat’ta Aralık Ayı

4 Aralık 2020 Cuma saat: 20.30

İklim Tamkan – piyano, klavsen

Senem Demircioğlu – mezzosoprano

6 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

7 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Ebru Cündübeyoğlu “Ferda”

9 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

Anton Çehov “Ayı”

12 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30

Melihat Gülses

13 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

14 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30

Nâzım Hikmet şiir dinletisi: “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan”

Atilla Birkiye – hazırlayan

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

17 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven”

Murat Anıl Erginol – keman

Deniz Toygür Conus – keman

Pınar Dinçer – viyola

Burak Ayrancı - viyolonsel

20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

21 Aralık Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin”

22 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30

Iraz Yıldız – piyano

23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Kuru Gürültü”

27 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Mutlu Prens”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30

Yazarının Sesinden

Sinan Tuzcu “Böcek”

30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Bir Yaz Gecesi Rüyası”

31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Yeni Yıl Konseri

Murat Karahan - tenor

Limak Filarmoni Orkestrası

Erol Erdinç - şef