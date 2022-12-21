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BARIŞ MANÇO EVİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR

Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Barış Manço Moda 81300 adıyla 2010 yılında müze konseptiyle hazırlanan evi bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.

KÜLTÜR-SANAT 21.12.2022, 13:03
BARIŞ MANÇO EVİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR

Kadıköy Belediyesi’nin 2010 yılında Halkbank işbirliğinde ve Manço ailesinin katkılarıyla Kadıköy’e kazandırdığı Barış Manço Moda 81300 evi bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçi kabulüne başladı. Barış Manço Evi’nin 2010’da kapılarını açtığı hazırlık aşamasına kadar şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın sanat danışmanlığını yaptı. 

Barış Manço denilince akla gelebilecek birçok detayın bir araya getirilerek hazırlandığı evin bakım çalışmaları, Halkbank tarafından eylül ayında başladı ve orijinal haline sadık kalınarak 3 ayda tamamlandı. Barış Manço Evi’nin yeniden kapılarını açması nedeniyle 19 Aralık Pazartesi günü bir açılış töreni gerçekleşti. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ergin Kaya, Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço, Sunay Akın’ın eşi Belgin Akın, Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres’in üyesi müzisyen Ahmet Güvenç, Moğollar grubunun üyesi Cahit Berkay ve Cem Karaca’nın oğlu müzisyen Emrah Karaca katıldı. 

“BURASI ARTIK HALKA AİT”

Açılış konuşmasını yapan Lale Manço, buranın artık halkın evi olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Zamanında kimsenin yanaşmadığı süreçte Kadıköy Belediyesi elini taşın altına koydu ve bu hale geldi. Bu da Barış Manço’nun burada sonsuza kadar yaşacağı anlamına geliyor. Burası artık halka ait bir yer oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz.” 

Doğukan Manço ise yaptığı konuşmada “20 senemin geçtiği bu eve her geldiğimde, her buranın kokusunu aldığımda bu koku beni 1985’li yıllarıma götürüyor. Ne mutlu bize ki bugün halen bu ev ayakta ve bugüne kadar 500 bin kişi ziyaret etmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“KADIKÖYLÜLER BURAYA SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAKTIR”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise yaptığı konuşmada Barış Manço Evi’nin sonsuza kadar yaşayacağının altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkbank’a teşekkür ediyorum, mülk sahibi olmanın ötesine geçtiler.  Herkes artık burayı ezbere biliyor. Burası sadece Kadıköy’ün bir muhiti ya da binası değil, uluslararası bir yer. Sunay Akın’la Japonya başkonsolosunu burada ağırlamıştık. Kendisi Barış Manço’yu biliyor ve evi görmek istemişti. Buranın epey bir turist ziyaretçileri de var. Kadıköylüler buraya sonsuza kadar sahip çıkacaktır.” dedi. 

Konuşmaların ardından Barış Manço’nun 1972 yılında kurduğu ve aramızdan ayrılıncaya kadar birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres’in üyesi Ahmet Güvenç, Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay ve Moğollar grubunun solisti Emrah Karaca sahnede Manço’nun sevilen şarkılarını seslendirdi. 

BARIŞ MANÇO MODA 81300

Barış Manço’nun programlarında sık sık söylediği ve hafızalara kazınan “Barış Manço Moda 81300” anonsuyla aynı adı taşıyan evde ziyaretçileri Manço’nun arabası ve şarkı sözlerinden esinlenerek yapılan “Domates, Biber, Patlıcan” ve ”Arkadaşım Eşek” heykelleri karşılıyor. Heykeltıraş Murat Daşkın tarafından yapılan Barış Manço heykeli ise Manço’nun bestelerini yaptığı “O benim rüyam” dediği ve salonda bulunan kuyruklu piyanosunun başında yer alıyor. Her yıl yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği evde gitarı, plakları, ailesinin verdiği özel eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar, orijinal konser afişleri ve daha fazlası Barış Manço'nun şarkıları eşliğinde görülebilir. Ayrıca 90 kilo ağırlığında 12 kollu Fransız bronz bir avizenin aydınlattığı Manço ailesinin yemek odası olarak kullandığı odayı da Manço'ya çeşitli ülkelerden hediye edilen beratlar ve değerli cam mine işlemeli likör takımları süslüyor. 

Barış Manço evi resmi bayramlar ve pazartesi günleri dışında saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında açık. 

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#barış manço
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