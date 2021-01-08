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Barış Diri’den “Derinden”!

Ödüllü film ve dizi müzisyeni Barış Diri, yeni teklisinde “yorumcu besteci” kimliği ile karşımıza çıkıyor.

Barış Diri’den “Derinden”!

Barış Diri’nin “Derinden” (Bazen Hayat Çok Kötü Gidiyor ve Ben Onu Nasıl Anlatacağımı Bilemiyorum) teklisi, Gloss Müzik GmbH etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında!

Montpellier Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden en iyi müzik ödülleri bulunan Barış Diri, film ve dizilerde yer alan “Davudi” “Yine Gönlüm Karardı” “Yalnızlık Zor” “Sana İhtiyacım Var” gibi şarkıları ile müzikseverlerin dikkatini çekmişti. Barış Diri “Derinden” teklisiyle, müzik severlerle film ve dizi müziklerinden ayrı tuttuğu ve bugüne dek ön plana çıkarmadığı, kendi müziğini paylaşıyor.

Barış Diri’nin, folk ve indie esintileri taşıyan, sözü ve müziği kendisine ait, miks ve masteringi Aziz Berk Erten, kapak illüstrasyonu ve tasarımı Engin Yağmurdereli tarafından yapılan, özgün teklisi “Derinden” Gloss Müzik GmbH etiketi ile tüm dijital platformlarda!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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