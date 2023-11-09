Barış Çocuk ve Gençlik Orkestrası Kuartet, İstanbul'da konser verecek

Pera Müzesinde 11 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak konserde, birinci kemanda İlayda Fındıkçı, ikinci kemanda Elif Öztürk, viyolada Havvanur Bozkurt, viyolonselde ise Zelal Kılınçaslan yer alacak.

Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneğinin kurucu başkanı Selmin Günöz, yaptığı açıklamada, orkestrayı 2015 yılında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurduklarını belirtti.

Çocukların gönüllülerin desteğiyle temin edilen 20 kemanla çalışmaya başladığını belirten Günöz, orkestranın Gülsin Onay, İdil Biret ve Gürer Aykal gibi dünyaca ünlü isimlerle sahne aldığını hatırlattı.

Orkestra bünyesinde kurulan kuartetin, barış ve müzik temasıyla düzenlenen Pera Klasikleri konserlerine davet edildiğini belirten Günöz, "Çocuklarımızın bu noktaya gelmiş olmaları inanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı.