Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım'da vizyona girecek

​​​​Intercontinental Hotel İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına, yönetmen, oyuncular ve müzisyenlerin yanı sıra Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ile kız kardeşi Nesrin Akarsu da katıldı.

Akarsu'nun ses kaydı bulunan yarım kalmış bir şarkısı da film için yeniden düzenlenerek İsmail Ege Şaşmaz tarafından yorumlandı.

Filmin senaristi ve yönetmeni Mert Dikmen, yazım aşamasından çekimlere, kendilerine destek veren Selahattin ve Nesrin Akarsu'ya teşekkür etti.

Umuda yolculuk filmi yaptıklarını aktaran Dikmen, "Barış'ın başarıya giden yolda yaşadıklarını anlattığımız bir film. Hayallerinin peşinden Amasra’daki evinden yola çıkıp Ereğli’ye giden ve orada müzisyen olmak için verdiği uğraşlar sırasında bir yandan aşkla tanışan, bir yandan müzik için çabalayan, uğraşan ve hepimizin bildiği o acı kazaya kadar (Barış'ın) yaşadıklarını anlatan bir film." dedi.

Mert Dikmen, aynı zamanda aşk filmi olduğunu da söyleyerek, şunları aktardı:

"Aşk, müzik, barış dolu, hepimizin içine umut aşılamasını hedeflediğimiz, sinema salonlarından tüm izleyenlerimizin umutla çıkmasını ümit ettiğimiz bir film oldu. Biz Barış’ı tanıyorduk şarkılarını takip etmiştik. Amasra’ya gittiğimizde Amasra’da esen rüzgarda bile Barış Akarsu vardı. Halkın gözlerindeki gülümseme, Barış'ın adını duyduğundaki tebessümleri bize yetiyordu. Barış Akarsu'yu yeniden yaşatmak, tanımayanlara da Barış'ı tanıtmak, Barış'ı olduğu gibi yansıtan, anlatan bir filme imza atmak istedik."

"Barış'ın anısına layık olmak için çok çalıştık"

Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Çok güzel bir hikayeydi. Mert'in eline, yüreğine sağlık. İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Abla ve babası Selahattin Amca ile çok güzel günlerimiz geçti. Çok duygusal anlar yaşadık. Barış'ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Akarsu'nun aşık olduğu Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada ise ekibe dahil olduğu için memnuniyetini dile getirerek, "Biz her gün çok mutlu bir şekilde çalıştık. Amasralıların, ailesinin, dostlarının tanıdığı Barış’ı anlattık filmde. Biz filmimizin hikayesini çok sevdik. Umarım bizim kadar sizler de seversiniz. İnşallah izleyen herkes de filmimizden çok mutlu olarak çıkar." diye konuştu.