BARBAROS DÜNYA YOLLARINDA!

Barbaros, Cafe şarkısıyla Balkanların dünya çapında tanınan sesi Lena Kovacevic ile düet yapmaya hazırlanıyor. Sanatçı bir aileden gelen ve ‘İntiharın Genel Provası’, ‘Yıldız Tozu’ ve ‘Profesyonel’ gibi ülkemizde Devlet, Şehir ve Özel Tiyatrolarda sahnelenen oyunlarından tanıdığımız dünyaca ünlü dramaturg ve yazar Duşan Kovacevic’in kızı olan Lena Kovacevic, Balkanlarda en hit şarkılardan biri haline gelen “Cafe” şarkısını 2020'de Hollanda'da tekrar yayınlayarak Avrupa müzik listelerinde zirveye çıkmıştı.

Daha önce karantina döneminde gerçekleştirdiği “80 Günde Müzikli Devri Alem” Instagram yayınlarında Lena Kovacevic’i konuk alan Barbaros, önümüzdeki günlerde sanatçı ile bir araya gelerek yepyeni bir şarkıya imza atacak.

Güçlü sesi ve opera eğitimi ile klasik müzikten pop ve caza kadar geniş bir repertuvar sunan Barbaros, Dario Moreno’nun dünya müzik tarihine armağan ettiği farklı dillerdeki şarkılarını senfonik düzenlemeleriyle hazırladığı bir diğer projesini de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şubat’ta Barış Manço Anısına “Evelallah”

Barbaros önümüzdeki günlerde bu kez, “Babamın beni elimden tutup götürdüğü ilk konserdir Barış Manço konseri. Müziğe başlama sebebimdir. O gün kulisine girip fotoğraf çektirdiğim anı ve Barış Abinin imza atmasını unutamıyorum. O fotoğraftan yıllar sonra da Mançoloji albümüne, o gün dinlediğim şarkılara geri vokal yapma şansına sahip oldum. “Evelallah” da o şarkılardan biri” dediği “Evelallah”ı yorumladığı single çalışmasını Şubat ayında dinleyici ile buluşturacak.

2021’de Yunanistan’da Yunanca Single

Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca konuşan, başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, “Evelallah”ın ardından Yunanistan’da da piyasaya çıkacak bir şarkı yayınlamaya hazırlanıyor.