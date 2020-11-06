BARAN SERTKAYA KENDİ BESTESİ “KANMAM” İLE YOLA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin yeni sesini keşfetmek için yapılan online müzik yarışması ‘Son Ses’in 2019 yılı birincisi Baran Sertkaya, kariyerine sözü ve bestesi kendisine ait olan ikinci teklisi ‘Kanmam’ ile devam ediyor.

İlk single çalışması “Hiç Kalma” ile kariyerine başarılı bir giriş yapan Baran Sertkaya, söz yazarlığı ve besteciliğe ağırlık vererek, Çağlar Kocatepe’nin aranjörlüğünde hazırladığı ikinci teklisi “Kanmam”ı dinleyicinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. “Kanmam” şarkısının klibi ise ünlü yönetmen İmre Haydaroğlu tarafından çekildi.